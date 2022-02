Juve, nessuna lesione per Dybala. Ma resta in forte dubbio per il Villarreal

Sospiro di sollievo in casa Juve per le condizioni di Paulo Dybala: il numero 10 della Juventus si era infortunato in occasione dell’ultimo match contro il Torino. Gli esami a cui s’è sottoposto questa mattina l’attaccante argentino hanno escluso lesioni muscolari al flessore della coscia sinistra.

L’attaccante resta però in forte dubbio per la sfida di Champions League, in programma martedì contro il Villarreal.