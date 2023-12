Miretti sarà titolare nella Juventus che tra poco sarà titolare a Marassi contro il Genoa. Tutto questo per l’indisponibilita di Adrien Rabiot che in settimana si era allenato poco e male per un colpo al costato. Al punto che il centrocampista francese neanche andrà in panchina, a conferma che non ha risolto i problemi che lo hanno assillato negli ultimi giorni.

Foto: Instagram Rabiot