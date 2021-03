Juventus-Napoli, gara valevole per la terza giornata del girone di andata del campionato di Serie A, non si giocherà più il 17 marzo. A comunicare il cambio di data è stata la Lega di Serie A. La sfida tra bianconeri e azzurri, originariamente in programma il 4 novembre 2020 e poi successivamente rinviata al 17 marzo, sarà disputata il prossimo 7 aprile, sempre alle ore 18.45.