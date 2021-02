Juve-Napoli, il recupero il 17 marzo? Ma dipende dalla gara di stasera

Mercoledì 17 marzo potrebbe essere la data di due recuperi di Serie A. Non solo Torino-Sassuolo (prevista per domani sera ma che dovrebbe essere rinviata visto il focolaio Covid in casa granata), ma in quello stesso giorno potrebbe giocarsi (finalmente) anche Juventus-Napoli, la famosa gara di andata dei primi di ottobre, che ha creato tante polemiche.

La data del 17 marzo avrebbe già l’ok della Lega e delle società, ma dipende tutto da cosa farà il Napoli questa sera in Europa League. Qualora il Napoli dovesse uscire dalla competizione (ha perso 2-0 in spagna all’andata), la data del 17 marzo sarebbe presso che ufficiale, per disputare l’attesissimo recupero del match di Torino, visto che la Juventus – anche qualora dovesse qualificarsi per i quarti di Champions (andata 6-7 aprile e ritorno 13-14 aprile) – sarebbe senza impegni.

Qualora però il Napoli dovesse superare il turno con il Granada, il recupero della sfida con i bianconeri slitterebbe ancora, poi dipenderà da cosa faranno gli uomini di Pirlo con il Porto.

Foto: Twitter Juve