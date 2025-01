Juve-Milan: occasioni per Leao, Gonzalez e Yildiz, ma 0-0 all’intervallo

All’Allianz Stadium va in scena il big match di questa giornata, la sfida tra Juventus e Milan. Partita molto bloccata come ci si poteva aspettare. La prima occasione ce l’ha la Juve sui piedi di Mbangula che tira a giro, ma il pallone è largo. Dopo cinque minuti anche Koopmeiners prova a calciare da fuori area, alta di poco. Poco prima del 30’ c’è una doppia occasione, forse le più grandi del match: Leao calcia in area, parata di Di Gregorio, il pallone arriva a Theo che tira due volte, murati entrambi i tiri e parte in un pericolosissimo contropiede che però Nico Gonzalez non sfrutta calciando troppo tardi e non facendo male ai rossoner. Grande brivido per entrambe le squadre. Al 35’ un cross rasoterra di Cambiaso passa per tutta l’area e arriva sorprendentemente a Yildiz che tira senza pensarci, gran parata di Maignan che però concede corner, non sfruttato dai bianconeri.

Foto: instagram Leao