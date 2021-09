Juve-Milan: Allegri a caccia di certezze, Pioli a caccia di conferme

Il big match della quarta giornata è Juventus-Milan, calcio d’inizio alle 20.45 di questa sera all’Allianz Stadium di Torino.

Una gara che darà tante indicazioni dopo un inizio così brutto della Juventus (1 punto in tre gare) e così bello del Milan (in testa a punteggio pieno).

Allegri vuole certezze, dopo le cose buone viste a Malmoe in Champions League, il tecnico toscano non vede l’ora di sbloccarsi anche in Serie A nella stagione del suo ritorno in bianconero. E ha bisogno di farlo contro un avversario di un certo spessore, con tutto il rispetto per il Malmoe, come può essere il Milan di Pioli. Pochi dubbi nella sua formazione, eppure ancora non si trova l’identità della sua Juve 2.0. Kean è arrivato a fine agosto e deve inserirsi negli ingranaggi, Kulusevski va a fiammate, Locatelli si sta ambientando. Gli ultimi giorni di mercato dovevano dare un altro rinforzo ad Allegri, lui se lo aspettava (vedi le parole dopo il ko con l’Empoli). Ma i giochi sono fatti, e ora bisogna andare avanti così.

Pioli invece è a caccia di conferme, conferme di quanto di buono hanno mostrato i suoi nelle prime tre di campionato, conferme per lasciarsi alle spalle l’amaro ko di Anfield (amaro solo per l’andamento, considerato il valore dell’avversario) contro il Liverpool di mercoledì sera.

E dovrà farlo senza i due giocatori di maggiore esperienza: Giroud e Ibrahimovic. Il reparto offensivo verrà affidato a Rebic, alle sue spalle nel tridente c’è un Leao sulla sinistra che ha stupito positivamente in questo avvio di stagione: sono davvero notevoli le aggiunte che il portoghese ha apportato al suo gioco, vedremo se sarà in grado di dare continuità. Out anche Calabria e Bakayoko, pronti Florenzi e Tonali che cercheranno di non farli rimpiangere.

Ci siamo quasi: stanno per accendersi i riflettori su Juventus-Milan.