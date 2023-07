Juve-Milan: 6-5 dopo i rigori. Rossoneri due volte avanti, bene Chiesa

La Juventus si è imposta per 6-5 sul Milan nell’amichevole disputatasi a Carson in California e terminata alle 6,30 italiane dopo i calci di rigore. Nei tempi regolamentari il Milan due volte in vantaggio e due volte raggiunto. Rossoneri avanti al 23’ con Thiaw di testa su punizione di Theo Hernandez, pareggio bianconero al 33’ con Danilo in mischia. Al 39’ Milan ancora in vantaggio: angolo fa destra, testa di Thiaw e girata di Giroud. La Juve ha pareggiato al 3’ st per il quarto gol su palla inattiva dell’amichevole: punizione di Chiesa e deviazione di Rugani con tocco di Giroud. Poche emozioni nell’ultima mezz’ora, caratterizzata da tantissime sostituzioni, e poi i rigori con questa sequenza: Romero fuori, Milik gol, Adli gol, Iling parato, Pobega parato, Nicolussi gol, De Ketelaere gol, Huijsen gol, Colombo gol, Kostic parato, Bartesaghi parato, Soulé gol. Da segnalare la buona prestazione di Chiesa, vivace Weah, lucido Reijnders, pochi guizzi di Leao, mentre Loftus-Cheek e Pulisic sono in chiaro ritardo di condizione. Normale, a fine luglio.

Foto: sito Milan