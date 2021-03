Juve, McKennie suona la carica sui social e posa con CR7 e Morata: “Pronti per la sfida”

La Juventus arriva dall’ottima rimonta contro la Lazio in Serie A. Adesso, per Pirlo è tempo di pensare alla Champions League: all’Allianz domani arriva il Porto per la gara di ritorno degli ottavi. C’è il 2-1 dell’andata da ribaltare, ma Weston McKennie è molto carico. Il centrocampista statunitense ha infatti postato su Instagram una foto con Cristiano Ronaldo e Morata, con il commento: “Pronti per la sfida!”.

Foto: Twitter Juventus