Juve, mai tre vittorie in stagione con la Fiorentina. L’ultima volta in Coppa decise Salah

Alle 21.00 la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina. Dopo l’1-0 dell’andata causato da un autogol sfortunato di Venuti, ai bianconeri questa sera basta anche un pareggio per centrare la finale della competizione. In caso di 1-0 viola si andrebbe ai supplementari, mentre con un altro qualsiasi risultato a favore della squadra Italiano la Juve verrebbe eliminata dalla Coppa. Il precedente più recente in semifinale di Coppa Italia tra queste squadre risale al 5 marzo 2015: a Torino i toscani si imposero per 2-1 (doppietta di Salah, rete di Llorente), ma i bianconeri ribaltarono la contesa a Firenze con un secco 3-0 (Matri, Pereyra, Bonucci). Curiosità: la Juve non ha mai ottenuto tre successi nella stessa stagione contro la squadra viola e quest’anno è già a quota due.

FOTO: Twitter Juventus