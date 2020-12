Juve, maglia celebrativa a Cristiano Ronaldo per i 750 gol in carriera

Prima del fischio d’inizio del derby della Mole contro il Torino, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha premiato Cristiano Ronaldo con una maglia celebrativa per festeggiare insieme alla stella portoghese il traguardo dei 750 gol in carriera, di cui 75 in maglia bianconera dopo il gol segnato alla Dinamo Kiev lo scorso mercoledì in Champions League.

Foto: twitter uff Juventus