Juve-Lokomotiv Mosca, le ultimissime sulle probabili formazioni

Archiviata la vittoria contro il Bologna, la Juve si rituffa nella Champions. La squadra bianconera stasera ospiterà allo Stadium la Lokomotiv Mosca, match della terza giornata della fase a gironi. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Sarri conferma l’ormai collaudato 4-3-1-2. In porta tornerà Szczesny, linea difensiva composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, a centrocampo al fianco di Pjanic agiranno Khedira e Matuidi. In attacco probabile conferma per la coppia d’attacco Higuain-Ronaldo con Bernardeschi alle loro spalle. La Lokomotiv Mosca di Semin, che deve fare i conti con le tante assenze, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, con Höwedes in dubbio per il centro della difesa. L’ex Inter Joao Mario dovrebbe invece essere della partita dal primo minuto.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guillerme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Al. Miranchuk, Eder, Joao Mario.

Foto: Juventus Twitter