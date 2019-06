Juve, l’investimento su De Ligt e Rabiot a zero: c’è una logica

Le indiscrezioni nella notte dall’Olanda su De Ligt (confermato il forte interesse e la pole conquistata, notizia lanciata da “De Telegraaf”, fonte che abbiamo citato per rispetto e correttezza) hanno una logica se pensiamo alle strategie di mercato. Nei giorni scorsi – come ampiamente documentato – la Juve aveva incassato il sì di Rabiot a parametro zero, un altro colpaccio dopo quello di Ramsey. E che covasse qualcosa sotto lo si era intuito: il sogno Pogba, certo, l’apprezzamento nei riguardi di Milinkovic-Savic, ma anche e soprattutto la necessità di fare un grosso investimento sul difensore centrale. In mezzo al campo la Juve sta già bene così, ottima e assortita. Il difensore centrale di vent’anni, soprattutto se si chiama De Ligt, è la conferma di una logica, l’ennesima strategia per una squadra sempre più forte e da affidare al nuovo corso firmato Sarri.