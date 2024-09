Juve, lesione muscolare per Francisco Conceicao. Il comunicato

Dopo l’infortunio in allenamento rimediato ieri mattina, Francisco Conceicao si è sottoposto a degli esami diagnostici presso il JMedical. Quest’ultimi hanno riportato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra per l’esterno portoghese, che potrebbe rimanere lontano dai campi da gioco per un periodo sostanzioso.

Il comunicato: “Francisco Conceicao, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni”.

Foto: Instagram Conceicao