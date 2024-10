Juve, lesione di basso grado per Nico Gonzalez. Il comunicato

Con un comunicato, la Juventus rende noto dell’esito degli esami strumentali per Nico Gonzalez. Per l’argentino lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra, infortunio che lo terrà lontano dai campi da gioco per svariate settimane. Insieme all’ex viola, sono arrivati anche gli esiti degli esami per Bremer, che hanno dato un verdetto ancora più severo: lesione del legamento crociato.

Il comunicato della Juve: “Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il JMedical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico”.

Foto: Instagram Juventus