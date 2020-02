Juve, leggera contusione al calcagno per Rabiot. Non si svolgerà la conferenza di Sarri

Prosegue la marcia di avvicinamento della Juve, come riporta il sito ufficiale, in vista della gara di domenica sera all’Allianz Stadium contro l’Inter. Quest’oggi, alla Continassa, i ragazzi di mister Sarri si sono concentrati su lavoro tecnico, possesso palla e conclusioni. Rabiot ha svolto lavoro individuale a causa di una leggera contusione al calcagno del piede sinistro rimediata durante la partita di Lione. Domani l’allenamento sarà pomeridiano. In ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, domani, sabato 29 febbraio, la conferenza stampa di Sarri, alla vigilia della gara Juventus–Inter, non avrà luogo.

Foto: Juventus Twitter