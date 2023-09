Juve-Lecce è 0-0 all’intervallo. Fischi dello Stadium

Finisce 0-0 il primo tempo tra Juventus e Lecce, primo anticipo della 6a giornata di Serie A. Partita con ritmi non elevati, la Juve inizia abbastanza forte per poi calare. Di marca bianconera le chance più interessanti, in particolare una, capitata a Chiesa al 26′, con il calciatore che a pochi metri dalla porta, di sinistro, ha calciato fuori.

Il Lecce controlla il possesso e non rischia più di tanto contro i bianconeri.

E’ 0-0 all’intervallo, con un leggero brusio dello Stadium a fine primo tempo.

Foto: twitter Juve