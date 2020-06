Juve-Lazio lunedì 20 luglio alle 21,45: un torrido bivio scudetto

Dopo il via libera del governo, è arrivato anche il calendario. Il campionato di Serie A si appresta a ripartire. La data da fissare sul calendario è sabato 20 giugno: alle 19:30 Torino e Parma daranno vita a quello che sarà la prima partita di A dopo lo stop imposto dal Coronavirus lo scorso 9 marzo. Dal 20 giugno di giocherà praticamente quasi ogni giorno fino al 2 agosto, quando il campionato manderà in scena l’ultima giornata. Da cerchiare in rosso sul calendario c’è soprattutto la data del 20 luglio, giorno (lunedì alle 21,45) in cui si giocherà il big match tra la Juve capolista (63 punti) e la Lazio seconda (62), al momento dello stop separate da un solo punto in classifica. L’Inter è poco più dietro, a 54, potenzialmente 57 visto il recupero contro la Sampdoria. Ancora in corsa, perché in 12 giornate (più quattro recuperi) può succedere di tutto, ma oggi i favori del pronostico sono tutti per le armate di Sarri e Inzaghi. All’andata, tra biancocelesti e bianconeri, è finita 3-1 per la squadra capitolina. Dall’esito dello scontro diretto potrebbero dipendere anche le sorti dello scudetto, visto che il big match arriva proprio nelle battute finali del campionato (il ritorno sarà valido per il 34° turno, a -4 dal termine). Una sfida che può valere una stagione, un appuntamento al quale entrambe le compagini vorranno arrivare con le armi cariche e ben spianate, senza dimenticare l’Inter che potrebbe svolgere il ruolo di terzo incomodo. Il countdown per la ripresa del campionato è già iniziato, ma la vera data cerchiata nel calendario è quella del 20 luglio (ore 21,45), per quello che sarà un vero e proprio torrido bivio scudetto.

Foto: Twitter ufficiale Juve