Juve, la risalita parte dalla difesa: sei clean sheet e 570′ d’imbattibilità

Grazie al successo con la Lazio, la formazione di Massimiliano Allegri ottiene la sesta vittoria di fila: la Juventus ora si trova al terzo posto a quota 31 punti, a -2 punti dal Milan e a -10 punti dal Napoli capolista. Il match vinto allo Stadium per 3-0 contro i biancocelesti ha certificato, ancora una volta, che la rimonta dei bianconeri è avvenuta anche grazie alla difesa. In Serie A i bianconeri hanno subito solamente sette reti, ma è soprattutto nelle ultime sei giornate che il reparto difensivo ha fatto la differenza. Dalla partita contro il Torino, infatti, non ha preso più goal e, dunque, l’imbattibilità della squadra guidata dal tecnico toscano è salita 570′ minuti. L’ultimo gol incassato dai bianconeri è quello di Brahim Diaz nella sconfitta per 2-0 a San Siro contro il Milan.

Foto: Instagram Szczesny