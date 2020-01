Juve, la carica di CR7: “Nuovo anno, stesse motivazioni!”

Cristiano Ronaldo riprende a lavorare con la squadra e si prepara al meglio per la gara con il Cagliari. Il portoghese ha esternato la sua carica agonistica attraverso un post pubblicato sul proprio account Twitter: “Nuovo anno, stesse motivazioni”. A seguire il tweet:

New year, the same motivation 💪🏼#forzajuve #finoallafine pic.twitter.com/qhQzsuJ9sN

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 3, 2020