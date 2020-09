Juve, Kulusevski: “Serata fantastica. Gol al debutto? Meglio, così non ci penso più”

E’ l’uomo copertina della serata della Juventus. Con il gol al debutto, Kulusevski ha contribuito al 3-0 della Juventus sulla Sampdoria. Questo il suo commento nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “E’ una serata fantastica, non è stato facilissimo ma abbiamo portato a casa tre punti e ho fatto gol. E’ meglio averlo fatto alla prima partita così non ci penso più”. E su Ronaldo: “E’ fantastico e sono fortunato ad averlo in squadra. Sul 2-0 voleva ancora di più”.

Foto: Twitter Juventus