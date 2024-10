Juve, Koopmeiners non si unirà al ritiro dell’Olanda per un problema fisico

Comunicato ufficiale da parte della Federazione olandese. Ronald Koeman dovrà rinunciare a Teun Koopmeiners per le partite della Nations League contro Ungheria (venerdì 11 ottobre a Budapest) e Germania (lunedì 14 ottobre a Monaco). Il centrocampista della Juventus, riportano i canali ufficiali della Federcalcio olandese, non si unirà al ritiro degli Oranje a Zeist oggi a causa di un non meglio precisato problema fisico. Ronald Koeman ha convocato Guus Til per unirsi alla squadra.

Foto: sito Juventus