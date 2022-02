Juve, Kaio Jorge si infortuna con l’Under 23. Problema al ginocchio, è uscito in barella e in lacrime

Momento sfortunato per la Juventus, per quanto riguarda gli infortuni. I bianconeri ieri hanno perso per doversi mesi McKennie, per una frattura al piede sinistro, subita ieri sera durante la gara di Champions. Anche Alex Sandro è uscito all’intervallo per un problema, così come Dybala e Rugani sono ancora ai box, dalla gara con il Torino oltre a Chiellini e Chiesa.

La Juve rischia di perdere per diverso tempo anche Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano, classe 2002, si è fatto male nel corso della gara con l’Under 23, impegnata con la Pro Patria nel turno infrasettimanale di Serie C.

Partito titolare, il giocatore al 24′ è rimasto a terra toccandosi il ginocchio destro. Kaio Jorge è uscito dal campo in barella e in lacrime, con borsa del ghiaccio sul ginocchio dolorante. Mani al volto per il brasiliano, consolato dai compagni.

Si teme qualcosa di serio per il giocatore.

Foto: Sito Juventus