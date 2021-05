Juve-Inter: Pirlo si gioca tutto, Conte sogna lo sgarbo da ex

Domani alle 18.00 all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Inter, gara valida per la 37a giornata di Serie A.

I bianconeri devono vincere per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions, obiettivo troppo importante da raggiungere in vista del mercato estivo e per ripartire dopo un anno negativo, il primo senza Scudetto dopo i 9 tricolori consecutivi.

L’Inter di Conte, già Campione d’Italia, nonostante il momento di rilassamento non può permettersi di sfigurare in un match che ha una lunghissima storia alle sue spalle. Conoscendo il tecnico pugliese, l’attenzione sarà al massimo da parte dei nerazzurri in una cornice sempre prestigiosa come il Derby d’Italia, giunto all’edizione numero 241.

Per quanto riguarda i bianconeri, battere l’Inter e poi vincere all’ultima giornata a Bologna potrebbe non bastare per andare nell’Europa che conta, tutto è nelle mani del Napoli che domenica va a Firenze e poi ospita lo Spezia.

Sembra un deja vu dell’annata 2017-18, la corsa in quel caso era per lo Scudetto, e l’Inter ospitava la Juve nell’anticipo del sabato sera, mentre il Napoli era di scena al Franchi la domenica. Tutti sappiamo come è andata a finire, ma adesso i ruoli si sono invertiti, con i bianconeri non più padroni del proprio destino.

Potrebbe essere la serata dello sgarbo da ex e dell’ennesimo sorriso per la stagione di Antonio Conte, capace di riportare lo Scudetto all’Inter undici anni dopo, oppure un passo importante per la Juve di Andrea Pirlo, per restare a galla in attesa di passi falsi altrui, in una stagione che è sempre più vicina al capolinea e che l’eventuale vittoria della Coppa Italia non può proprio riuscire a salvare.

Foto: bauscia