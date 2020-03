Juve-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni del derby d’Italia

Il countdown è partito da un pezzo. Ancora poche ore e poi sarà Juve-Inter, attesissimo derby d’Italia valido per il recupero della 26esima giornata di Serie A. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Il principale dubbio di Maurizio Sarri riguarda il ballottaggio tra Chiellini e De Ligt, con l’olandese in vantaggio sull’italiano per fare coppia con Bonucci al centro della difesa, reparto completato da Danilo e Alex Sandro. Tra i pali Szczesny, a centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi (favoriti su Ramsey e su Rabiot) ai suoi lati. In attacco si va verso la conferma del tridente Cuadrado-Dybala-Ronaldo, con Higuain pronto a subentrare a gara in corso. Antonio Conte ritrova Handanovic in porta, davanti a lui Skriniar, De Vrij e Bastoni (in ballottaggio con Godin), ma occhio alla possibile sorpresa D’Ambrosio. Sulle fasce i soliti Candreva e Young, in mediana Barella, Brozovic e Vecino, con quest’ultimo in vantaggio su Eriksen. In attacco spazio alla collaudata coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

JUVE-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt (Chiellini), Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (Godin); Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Foto: Twitter ufficiale Juve – Twitter ufficiale Inter