Juve-Inter, la carica di Bonucci: “Non vedo l’ora di scendere in campo”

Leonardo Bonucci è carico in vista di Juve-Inter, big match di Serie A in programma domenica sera, il primo derby d’Italia a porte chiuse della ultracentenaria sfida tra bianconeri e nerazzurri. Il difensore della Juve, dopo lo stop forzato di più di una settimana, è impaziente di tornare a calcare il prato verde. Questo il suo messaggio su Instagram dopo l’allenamento odierno: “Non vedo l’ora di scendere in campo”.

https://www.instagram.com/p/B9ZaulkKXXJ/

Foto: Twitter ufficiale Juve