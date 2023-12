Juve-Inter, gli audio VAR sul pareggio nerazzurro: “Nessun fallo su Chiesa”

Nel corso della trasmissione Open VAR, rubrica di DAZN sugli episodi arbitrali dell’ultima giornata di campionato, è stato analizzato anche il gol del pareggio dell’Inter, di Lautaro Martinez, che era contestato per un possibile fallo di Darmian su Chiesa, all’inizio dell’azione. L’arbitro in campo è Guida, al VAR Irrati. Proprio quel contatto, però, viene valutato in maniera estremamente veloce al monitor da Lissone e arriva subito la convalida del gol.

Questa la spiegazione VAR: “Irrati, che è il miglior VAR al mondo, vede velocissimamente l’immagine in alto a destra: l’immagine evidenzia che non c’è nessun colpo al volto di Chiesa, quindi è un corpo a corpo come tanti sul terreno di gioco. Valuta la non punibilità, come fatto dall’arbitro Guida, e procede col silent check”

