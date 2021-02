Juve-Inter, è 0-0 all’intervallo. Poche emozioni all’Allianz

Primo tempo concluso all’Allianz Stadium, polemiche dopo 10′ per un potenziale rigore su Lautaro Martinez, ma Mariani sembra aver preso la decisione corretta: è l’argentino a colpire Bernardeschi per poi cadere in area.

In seguito al mancato penalty, c’è stato un battibecco tra Conte e Bonucci. Ammoniti Darmian e Alex Sandro, quest’ultimo era diffidato e salterà l’eventuale finale. Per i nerazzurri ci provano con delle conclusioni Lautaro, Brozovic ed Eriksen, dall’altro lato è Ronaldo il più pericoloso ma resiste lo 0-0.

Foto: Twitter Juventus