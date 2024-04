Juve in finale di Coppa Italia. Bianconeri qualificati anche per la prossima Supercoppa

Con l’approdo in finale di Coppa Italia, la Juventus ha conquistato il diritto di partecipare anche alla prossima Supercoppa Italiana. Nel format a 4 squadre, come disputato quest’anno, si qualificano infatti la prima e la seconda del campionato e le due finaliste della Coppa Italia.

Per ora, le due certe o Inter (campione d’Italia) e Juventus. Altri due posti in palio ancora, se lo giocano Fiorentina e Atalanta, con una delle due che domani staccherà il pass, accedendo alla finale di Coppa Italia. L’altro è per la seconda in campionato che al momento è il Milan.

Foto: Instagram Juventus