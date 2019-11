Juve in ansia per Pjanic: infortunio muscolare con la Bosnia

Juve in ansia per le condizioni di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco si è infortunato durante la sfida contro l’Italia (gara terminata sul 3-0 per gli azzurri di Mancini): alla mezz’ora del secondo tempo, il regista bianconero si è fermato a causa di un infortunio muscolare ed è stato subito sostituito. Le condizioni di Pjanic dovranno essere valutate nei prossimi giorni.

Foto: Daily Star