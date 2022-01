Juve, impatto super di Aké. I numeri del nuovo gioiellino bianconero

Ha esordito nella Juventus in Coppa Italia il giovane Marley Aké, esterno sinistro, che ha avuto un impatto devastante nella partita di Coppa Italia contro la Sampdoria. Il giocatore si è procurato il rigore finale, che ha portato al 4-1 di Morata. L’esterno francese classe 2001 si è trasferito alla Juventus nel gennaio 2021, nell’ambito di uno scambio alla pari con il Marsiglia che ha portato in Francia il giocatore Tongya (scambio che, tra l’altro, fa parte del faldone studiato dalla Procura di Torino per il caso plusvalenze).

Aké è aggregato alla Juventus Under 23 in Serie C. Dopo un inizio difficoltoso in questa stagione, Aké sta dimostrando tutte le sue qualità. Lamberto Zauli l’ha provato in diverse posizioni, come esterno alto, ma anche terzino con libertà di spinta. Nella stagione in corso ha segnato 4 gol e offerto 4 assist in Serie C, dimostrandosi di qualità superiori per la Lega Pro.

Con l’infortunio di Chiesa, ci sono possibilità per il giovane francese e per altri talenti dell’Under 23 (tipo Soulé), di poter trovare maggiore spazio in prima squadra. Se poi le prestazioni sono convincenti come quella di ieri con la Samp, Aké potrà diventare davvero l’asso della manica per Massimiliano Allegri.

Foto: Twitter Juve