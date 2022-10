Juve imbarazzante: doppio Atzili, 2-0 Maccabi all’intervallo

Una partita che vale quanto un’intera stagione, soprattutto in relazione all’attuale grigio momento della Juventus. Si è concluso sul punteggio di 2-0 il primo tempo nella sfida di Champions League tra il Maccabi Haifa e i bianconeri, a Tel Aviv. Padroni di casa fin da subito propositivi e che sbloccano addirittura il punteggio dopo appena sette minuti grazie ad Atzili. L’azione nasce dal compagno di squadra Pierre Cornud che calcia in area un pallone col contagiri per il già citato Atzili, con quest’ultimo che stacca di testa ed infila Szczesny all’angolino basso di destra. Un vantaggio inaspettato e che complica ancora di più i piani della Juventus che, come se non bastasse, intorno al minuto 24 deve fare anche a meno di Angel Di Maria costretto ad uscire dal campo per infortunio e a lasciare il posto a Milik. L’argentino, infatti, si è fatto male da solo in uno scatto, fermandosi in corsa e toccandosi il flessore. Al quarantaduesimo arriva addirittura il raddoppio ancora una svolta con uno straripante Omer Atzili che, dopo un’avvolgente azione di squadra, riesce a segnare con freddezza. Per il Maccabj da segnalare una traversa colpita, nel finale Vlahovic impegna il portiere.

Foto: twitter Juventus