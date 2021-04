Juve, il report d’allenamento. Chiesa c’è

“A poco più di quarantotto ore dal fischio d’inizio (ore 18.00) della sfida di Udine, in programma per domenica, la Juve si è ritrovata nuovamente al Training Center per una nuova giornata di lavoro sul campo. L’obiettivo è quello di tornare a Torino con il massimo della posta in palio – si legge sul report ufficiale – In questa fase della stagione è d’obbligo pensare a una gara alla volta e il futuro prossimo dei bianconeri si chiama Udinese.

Per preparare al meglio questo appuntamento, dunque, il gruppo si è ancora concentrato sulle esercitazioni tattiche. Domani sarà vigilia di campionato e alle ore 12.30 Mister Andrea Pirlo risponderà alle domande dei giornalisti. A seguire l’allenatore bianconero dirigerà una nuova seduta di lavoro prima della partenza per Udine, prevista per il tardo pomeriggio”. Questo è il report ufficiale della Juve, che recupera Danilo e Chiesa, ormai rientrati in gruppo.

Foto: Sito Juve