Juve, il futuro di Ronaldo: tutti gli aggiornamenti dopo il vertice con Mendes

Jorge Mendes si sta sbattendo sempre più per trovare una soluzione legata al futuro di Cristiano Ronaldo. E’ una corsa contro il tempo, visto che il mercato si chiuderà martedì. L’incontro di questa mattina, terminato poco fa, ha portato a questo tipo di soluzione: Mendes ha una proposta biennale del Manchester City da circa 18-20 milioni d’ingaggio, considerato che Guardiola ha visto naufragare nelle ultime ore la possibilità di prendere Kane che resterà al Tottenham. I nodi continuano ad essere due: la Juve non può liberare gratuitamente Ronaldo, come vorrebbero i Citizens, e già questo è un ostacolo alto. Il secondo passaggio, strettamente collegato al primo, non è da sottovalutare perché la Juve ha anche la necessità di prendere un sostituto ed il City non intende cedere Gabriel Jesus. Ecco perché in assenza di una proposta per il cartellino e malgrado i tentativi di Jorge Mendes, la situazione ora resta in una fase di standby. E chiaramente non si potrà andare avanti fino all’eternità…

Foto: Twitter Juventus