Juve, il 3-5-2 e Kostic che non va snaturato

Filip Kostic è un eccellente acquisto della Juve, arrivato a condizioni economiche inferiori rispetto al suo valore. Il contratto in scadenza ha fatto la differenza, la Juve è stata brava a inserirsi, anticipando la concorrenza. Adesso leggiamo tante cose, ovvero che i bianconeri – dopo la cessione in prestito di Luca Pellegrini – non avrebbero bisogno di un altro esterno perché proprio Kostic potrebbe giocare a tutta fascia. In realtà, non è proprio così. Filip esprime il meglio del repertorio quando può giocare esterno in un 3-5-2 (come potrebbe accadere lunedì contro il Sassuolo) oppure in un 4-3-3 (o 3-4-3) che lo si metta nella condizioni di confezionare gol e assist senza partire dai primi 30 metri. La soluzione ideale per non snaturare un acquisto che potrebbe dare alla Juve non poche soddisfazioni.

Foto: twitter Eintracht