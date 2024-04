Juve, i numeri non mentono. Allegri eguaglia due record negativi del 2009/10

Con il pareggio contro il Cagliari, la Juve ha conquistato appena sei punti nelle ultime sei partite giocate e più in generale soltanto 18 in tutto il girone di ritorno. Una media quasi da retrocessione. Se nella prima parte di stagione, fino a febbraio, i bianconeri avevano tenuto il ritmo dell’Inter prima in classifica, sognando addierittura lo scudetto, dopo la partita con l’Empoli, precedente al derby d’Italia, la squadra di Allegri si è completamente persa. Un ritmo da zona retrocessione che ha permesso alla Vecchia Signora dieguagliare due record negativi: era dalla stagione 2009/10 che la Juve non conquistava così pochi punti nel girone di ritorno. Al tempo sulla panchina c’era Alberto Zaccheroni. E ancora, le 7 gare di fila senza vittoria in trasferta eguagliano un altro record, appartenente anche questo a quella balorda stagione. All’epoca la Juve arrivò settima, a salvare i bianconeri di Allegri, al momento, è il grande ritmo avuto nel girone di andatam chiuso solo con due punti di differenza con l’Inter.

Foto: twitter Juventus