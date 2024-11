Juve, i convocati per Lecce: nove le assenze

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la gara di Lecce di domani sera. Come annunciato da Thiago Motta, sono ben 9 le assenze, non recuperano Vlahovic e Savona.

Questa la lista completa:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Rouhi, Pagnucco, Montero

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Fagioli, Papadopoulos, Owusu

Attaccanti: Conceiçao, Yildiz, Weah, Mbangula, Pugno

Foto: sito Juventus