Juve, i convocati per la Lazio. C’è Bonucci, out Pogba

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida sul campo della Lazio. Il club bianconero comunica anche che lo stesso allenatore non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale. Out De Sciglio, Kean e Pogba. Di seguito la lista:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani