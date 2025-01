Juve, i convocati per il Milan: Perin ce la fa, c’è Costa

Sono 21 i calciatori convocati da Thiago Motta per la gara con il Milan, in programma oggi pomeriggio alle 18. Assente ovviamente Randal Kolo Muani, non ancora tesserato ufficialmente in attesa che il Paris Saint-Germain risolva lo stallo legato ai troppi prestiti già concessi in questa stagione. C’è il nuovo innesto Costa.

Tornano a disposizione Mattia Perin e Dusan Vlahovic, out Bremer, Cabal, Milik e Conceicao.

L’elenco completo.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Costa, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Rouhi, Savona.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz, Thuram.

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Adzic, Weah, Mbangula.

I giocatori ⚪️⚫️ convocati per la sfida di oggi alle 18📜 Powered by Azimut#JuveMilan pic.twitter.com/V3sAUENKwI — JuventusFC (@juventusfc) January 18, 2025

Foto: sito Juve