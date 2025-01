Juve, i convocati per il Brugge: ci sono Yildiz, McKennie e Conceicao

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta ha diramato l’elenco dei convocati in vista della sfida di domani sera contro il Club Brugge in Champions League. Come era noto dopo la rifinitura, ci sono McKennie, Yildiz e Conceicao.

Questa la lista:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Adzic, Weah, Mbangula



Foto: sito Juventus