Juve, i convocati per il Bayer Leverkusen: torna Alex Sandro

A poche ore dalla partita di Champions League tra la Juventus e il Bayer Leverkusen, il club bianconero ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati a disposizione di Maurizio Sarri. Torna dopo l’assenza in campionato Alex Sandro, non ci sono invece Mandzukic e Can, col secondo fuori lista. Continua l’emergenza terzini: a destra c’è praticamente solo l’opzione arretramento di Cuadrado. L’elenco:

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny

Difensori: Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Demiral, Rugani

Centrocampisti: Bentancur, Khedira, Matuidi, Pjanic, Rabiot, Ramsey

Attaccanti: Bernardeschi, Cuadrado, Dybala, Higuain, Ronaldo

Foto: twitter Juventus