Juve, i convocati di Thiago Motta per la sfida con l’Empoli: prima chiamata per Adzic

La Juventus ha diramato i convocati per la sfida di oggi pomeriggio in casa dell’Empoli. Tornano dopo settimane Weah e Thuram, e compare per la prima volta tra i convocati Adzic, classe 2006 della Next Gen.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Weah, Douglas Luiz

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Mbangula

Foto: Instagram Juventus