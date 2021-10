Juve, i convocati di Allegri per l’Inter. Out Kean e Rabiot

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro l’Inter. Ci sono delle assenze dell’ultima ora per la Juve.

Out Adrien Rabiot, nonostante si sia negativizzato dopo aver contratto il Covid. Fuori dai convocati anche Moise Kean, che ha accusato un affaticamento muscolare nelle ultime ore. L’attaccante italiano sarà valutato in vista della sfida con il Sassuolo, in calendario nel prossimo turno infrasettimanale.

Qui di seguito i convocati di Allegri per Inter-Juve:

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

DIFENSORI: Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Danilo, De Ligt, De Sciglio, Pellegrini, Rugani, Cuadrado.

CENTROCAMPISTI: Bentancur, Bernardeschi, Locatelli, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Arthur, Ramsey.

ATTACCANTI: Morata, Dybala, Kaio Jorge.

F0to: Twitter Juve