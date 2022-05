Juve, i convocati di Allegri per la Lazio: prima chiamata per Palumbo

Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera con la Lazio. Prima chiamata per il 2002 Martin Palumbo, centrocampista in prestito dall’Udinese.

Out Arthur, Danilo e Zakaria. Questo l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Miretti, Palumbo.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Ake.

Foto: Twitter Juve