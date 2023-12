Juve, i convocati di Allegri per il Genoa. Torna Weah

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara con il Genoa. Assente Kean, come annunciato in cofnerenza stampa. Torna Weah.

Questa la lista:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Cambiaso.

Centrocampista: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weahj, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling-Junior.

Foto: twitter Juventus