Juve, i convocati di Allegri per Bologna. Di Maria out, torna Vlahovic

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro il Bologna. Non c’è Di Maria, put per un problema alla caviglia. Torna Vlahovic.

Questa la lista completa:

PORTIERI

Szczesny

Pinsoglio

Perin

DIFENSORI

De Sciglio

Bremer

Danilo

Alex Sandro

Gatti

Bonucci

Rugani

CENTROCAMPISTI

Locatelli

Pogba

Cuadrado

Kostic

Miretti

Rabiot

Paredes

Fagioli

ATTACCANTI

Chiesa

Vlahovic

Milik

Soulè

Iling-Junior

Foto: Instagram Juve