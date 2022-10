Juve horror, un’altra mazzata. Il Maccabi sembra il Real: 2-0

Un’altra sconfitta per una Juve imbarazzante, inguardabile, senza un senso (anche il minimo). Il Maccabi si è imposto per 2-0, chiudendo la pratica in 45 minuti e gestendo nella ripresa. Per la Juve una sconfitta dolorosissima che compromette ulteriormente la già compromessa qualificazione agli ottavi di Champions. Il primo tempo aveva già preso una bruttissima piega: Juve inguardabile, mai tre passaggi di fila e un solo tiro in porta nel finale con un colpo di testa di Vlahovic. Il Maccabi aveva dominato trovando due gol sempre con Atzili al 7’ e al 42’, prima con una deviazione di spalla e poi con un mancino all’incrocio dei pali. Anche Szczesny coinvolto nella disastrosa serata bianconero, mai sicuro nei suoi interventi. Nel secondo tempo Allegri (che aveva perso Di Maria per problemi muscolari, dentro Milik) ha utilizzato Locatelli e Kostic rispettivamente per Paredes e McKennie, ma le cose sono appena migliorate. Un colpo di testa di Rugani al 10’ respinto in angolo da Cohen, ma situazioni figlie del caso e senza un minimo criterio. Allegri si è aggrappato anche a Kean, escludendo Danilo e spostando Cuadrado in difesa, ma è stato un goffo balletto senza alcun tipo di profitto. La Juve ha protestato per una spinta su Cuadrado in area, ha fatto anche tre passaggi di fila ma senza quel minimo di fantasia e pericolosità necessarie per rientrare in partita. Ancora un passo falso in trasferta e nessuna vittoria: il Maccabi sembrava il Real e ha chiuso sul 2-0.

Foto: Instagram Juve