Juve, gli auguri di Milik: “Nonostante gli alti e bassi, ringrazio chi mi ha sostenuto in questo 2024. Buon 2025 a tutti”

Arek Milik, attaccante della Juventus, tramite Instagram, ha fatto un bilancio del 2024 che sta per concludersi: “Mentre il 2024 volge al termine, voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono stati con me e hanno reso quest’anno speciale. Nonostante gli alti e bassi, l’amore e il supporto che ho ricevuto dai miei cari, dal team e dai sostenitori sono stati davvero speciali. Auguro a tutti un felice e prospero anno nuovo”.

