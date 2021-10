Juve gelata all’ultimo respiro: Maxime Lopez regala i tre punti al Sassuolo

All’Allianz si affrontano Juventus e Sassuolo per la decima giornata di Serie A 2021-22. Dopo un inizio arrembante dei bianconeri, sono gli ospiti ad andare al riposo in vantaggio con il gol di Frattesi, secondo centro consecutivo per l’ex Monza, servito da Defrel a tu per tu con Perin.

Nella ripresa Ahyan salva sulla linea su Cuadrado, poi Dybala (che aveva colpito un palo nel primo tempo) trova la risposta di Consigli.

Kaio Jorge tenta la rovesciata su un cross di Cuadrado, poi al 77′ arriva il pari bianconero con McKennie, l’americano colpisce di testa sulla punizione di Dybala e insacca.

La Juve assalta nel finale, ma si scopre e subisce un contropiede fulminante al 95′, Maxime Lopez si ritrova solo davanti a Perin e lo scavalca con un dolce pallonetto: 2-1 Sassuolo! Vittoria sorprendente degli emiliani a Torino, la prima della loro storia.

Foto: Twitter personale Maxime Lopez