Juve, fisioterapia per Chiesa. Oggi la ripresa degli allenamenti

Dopo i tre giorni di riposo, i bianconeri si sono ritrovati al JTC per la ripresa degli allenamenti in vista della ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali. Sotto gli occhi attenti di Andrea Pirlo, si è svolta una seduta focalizzata sulle esercitazioni tecniche e tattiche. Inoltre, la Juve, ha aggiornato sulle condizioni dei calciatori rimasti ai box: “Chiesa prosegue i trattamenti fisioterapici a seguito dell’affaticamento muscolare alla coscia destra accusato prima dell’ultimo match contro la Lazio, Chiellini, che alla vigilia del match contro i biancocelesti ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, prosegue le terapie. Continua la riabilitazione Aaron Ramsey. Si sono allenati parzialmente in gruppo Alex Sandro e de Ligt, mentre Paulo Dybala ha svolto un allenamento differenziato in campo.”

Foto: twitter Juventus