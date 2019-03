Juve-Fiorentina Women’s: allo Stadium sfida scudetto da tutto esaurito. Le immagini

E’ iniziata la sfida scudetto tra Juventus Women e Fiorentina Women’s che darà probabilmente un’indicazione decisiva su chi si aggiudicherà il titolo di campione d’Italia al femminile. Allianz Stadium completamente esaurito: in totale, infatti, saranno circa 39mila gli spettatori presenti alla gara, un migliaio dei quali tifosi viola. Un record per il calcio femminile in Italia: il precedente risaliva al 2008, quando al ‘Bentegodi’, per la semifinale di Champions League fra Bardolino Verona e Francoforte, gli spettatori furono circa 14mila. Di seguito le immagini dello Stadium:

Foto: Twitter Juventus